लंबे समय से चर्चा में बने हुए student of the year 2 का नया गाना HOOK UP SONG रिलीज हो गया है। इस गाने में Tiger Shroff और Alia Bhatt की जबरदस्त बॉन्डिंग नजर आ रही है। गाने में दोनों ही स्टार्स का बेहतरीन डांस दिखाई दे रहा है। Student Of The Year खास तौर पर युवा दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म है। उम्मीद है कि यंग जनरेशन को आलिया-टाइगर का यह नया गाना पंसद आएगा।

जैसे ही यह सॉन्ग रिलीज हुआ वैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पहली बार साथ में नजर आ रहे आलिया-टाइगर की जोड़ी लोगों को भा रही है। लोगों ने दोनों की कैमिस्ट्री की तारीफ की है। वहीं दर्शक नेहा कक्कड़ की आवाज की भी सराहना कर रहे हैं। यह फिल्म 10 मई को रिलीज होने के लिए तैयार है।

फिल्म में टाइगर श्रॉफ, अन्नया पांडे, तारा सुतारिया लीड किरदार में हैं। दोनों ही एक्ट्रेसेस इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। गौरतलब है कि इस फिल्म की पहली किस्त से आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म जगत में कदम रखा था। फिल्म दर्शकों को पंसद आई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ही फिल्म की दूसरी किस्त को दर्शकों का कैसा रिस्पांस मिलता हा।