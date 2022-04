महमूदाबाद किले में चल रही थी गदर-2 की शूटिंग, आखिर क्यों अफसरों ने सेट पर पहुंचकर रुकवा दिया था

फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म गदर-2 की शूटिंग महमूदाबाद किले में शुरू होनी थी। इस फिल्म में मुख्य किरदार में थे सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल। बता दे कि फिल्म गदर में इनकी जोड़ी को काफी ज्यादा पंसद किया गया था। चलिए जानते हैं आखिर क्योंक्यों अफसरों ने सेट पर पहुंचकर रुकवा दिया था शूटिंग।

फिल्म गदर-2 की महमूदाबाद किले में शूटिंग शुरू होने से पहले इस फिल्म को बुड़ी नजर लग गई थी। बता दे कि शत्रु सम्पत्ति की जमीन पर शूटिंग तथा एमएलसी चुनाव में शांति व्यवस्था प्रभावित होने के दृष्टिगत डीएम ने अनुमति निरस्त करने के आदेश दे दिया। जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने सेट पर पहुंचकर चल रहे काम को बंद करवा दिया था। फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा के निर्देशन में बन रही फिल्म गदर-2 की शूटिंग महमूदाबाद किले में शुरू होनी थी।

