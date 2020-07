Sushant Singh सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की CBI जांच की मांग, कहा- 'पुलिस को उनका काम करने दीजिए'

नई दिल्ली। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सीबीआई जांच ( Sushant Singh Rajput CBI Inquiry ) की मांग को आज सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court refuses to entertain a PIL CBI inquiry ) ने जनहित याचिका पर सुनावाई करने से मना कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच से मना करते हुए कहा कि "पुलिस को उस मामले की जांच करने दीजिए।" साथ ही कोर्ट ने कहा कि "याचिका दायर करने वाली अलख प्रिया का इस पूरे ही मामले से कोई लेना-देना नहीं है।" याचिकाकर्ता को कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay Court ) जाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों को हाथ एक बड़ी निराशा हाथ लगी है।

Supreme Court refuses to entertain a PIL seeking Central Bureau of Investigation probe into Bollywood actor #SushantSinghRajput's death case. pic.twitter.com/HpINTj8rsU — ANI (@ANI) July 30, 2020

सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब बिहार पुलिस ( Bihar police also investigate Sushant singh rajput suicide case ) भी जांच पड़ताल में जुट गई है। कुछ समय पहले मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के अधिकारियों ( Bihar Police reached Mumabi ) ने सुशांत की बहन मीतू सिंह ( Sushant's Sister Meetu Singh ) और अभिनेता के करीबी दोस्त महेश शेट्टी ( Sushant's friend Mahesh Shetty ) से पूछताछ करते हुए उनका बयान दर्ज किया है। स्टेटमेंट दर्ज करवाते हुए मीतू सिंह ने बताया कि "रिया ने सुशांत को पूरी तरह से अपने कंट्रोल ( Rhea Chakraborty Controled Sushant ) में किया हुआ था। सुशांत को वह भूत प्रेत ( Ghost stories ) की कहानियां बताया करती थीं। जिसके बाद उनसे घर बदलवाया गया।"

वहीं सुशांत के बैंक अकाउंट से निकाली राशि ( Investigate sushant bank accounts details ) के बारें जानकारी प्राप्त करने जल्द ही बिहार पुलिस बैंक भी जाएगी। साथ ही सुशांत के डिप्रेशन की जांच करने वाले डॉक्टर्स से भी बिहार पुलिस पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ( Sushant Singh Rajput's father ) केके सिंह ( K K Singh ) मुंबई पुलिस ( Not happy with Mumabi Police investigation ) द्वारा की जा रही जांच को लेकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि 'मुंबई पुलिस बड़े-बड़े लोगों ( Mumabi police is simply recording a statement ) को बुलाकर बस उनका बयान ही दर्ज कर रही है। सुशांत की मौत को लगभग 40-45 दिन होने जा रहे हैं लेकिन वह किसी भी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंत पाई है। जोकि काफी दुखद है। यह बात समझ नहीं आ रही है कि पुलिस आखिरकार पूछताछ में पूछ क्या रही है।'