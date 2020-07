दिल बेचारा देखते-देखते दर्शकों को चाइनीज टीवी ने दिया धोखा, उड़ गया ऑडियो! लोग बोले- बायकॉट चाइना प्रोडक्ट

नई दिल्ली। सुशांत सिंह की मौत (Sushant Singh's death) के बाद उनके फैंस अपने स्टार की आखिरी फिल्म (Sushant Singh last movie) को देखने के लिए काफी बैचेन थे आखिरकार उनका इतंजार 24 जुलाई को खत्म हो गया, जब यह (Sushant Singh Rajput's last film 'Dil Bechara' released)फिल्म रिलीज की गई। इस फिल्म के प्रति लोगों की दिवानगी इतनी ज्यादा थी कि फिल्म के पहले ही दिन अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलने लगे। लेकिन इसी बीच भारत-चीन के बीच का मनमुटाव का असर इस फिल्म को देख रहे दर्शकों को भी झेलना पड़ा।

दरअसल जिस समय पर यह(Sushant Singh Rajput's last film released) फिल्म रिलीज हुई थी लोग टीवी के सामने बैठकर अपने चहेते एक्टर की फिल्म देखने में मशगूल थे। तभी बीच में फिल्म का ऑडियों चला गया। फिर क्या था नराज जनता ने चीनी ब्रांड (Chinese products)के बहिष्कार को लेकर ट्वीट करने लग गए, और इसका जमकर विरोध करने लगे।

