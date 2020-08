मुर्दाघर जाने पर Rhea Chakraborty फिर से आई निशाने पर, वकील Vikas Singh ने कहा- 'सबूतों की साथ छेड़छाड़ होने की संभावना'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में एक के बाद कई खुलासे होते जा रहे हैं। सीबीआई ( CBI Investigate Sushant Singh Rajput case ) के पास केस पहुंचने से अब कई और अहम बातों से भी पर्दा उठने लगा है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। रिया पर पहले ही कई आरोप लग चुके हैं। ऐसे में रिया का एक वीडियो सामने ( Rhea Chakraborty Video ) आया है। जिसमें वह मुर्दाघर से 45 मिनट बाद बाहर आती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वह वहां क्यों गई थीं? दूसरा यह है कि क्या रिया ने सारे सबूत मिटा दिए हैं? इन सब बातों के बीच सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ( Vikas Singh ) का बयान सामने आया है।

Sensational revelations by mortuary officer at Cooper Hospital in Mumbai.

•Unauthorised visit

•Illegal visit

•Visit ‘off books’

•Rhea was snuck in

•Alleged powerful hand behind visit

•Cops helped Rhea



Siddhant with details. | #RheaGameOver pic.twitter.com/1VL4rmawHu — TIMES NOW (@TimesNow) August 21, 2020

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार (Sushant Singh Rajput Family Lawyer) के वकील विकास सिंह ( Vikas Singh ) का कहना है कि 'रिया चक्रवर्ती का मुर्दाघर जाना और इतनी देर तक वहां रोकना सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की पूरी संभावना है। रिया का वहां जाना संदेहास्पद है, क्योंकि देखा जाए तो सुशांत की मौत ( Sushant Death ) के बाद उनका उनसे कोई रिश्ता नहीं था। साथ ही मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) को भी इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर कैसे पोस्टमार्टम ( How to let go before post mortem) होने से पहले और किस आधार पर उन्होंने रिया को वहां जाने की आज्ञा दी?

यही नहीं मार्चरी के अधिकारी ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि 'रिया सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ( Sushant's post mortem report ) के आने से पहले मुर्दाघर क्यों गई थीं? उनका यह भी कहना है कि अभिनेत्री को वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें काफी मजबूत शख्स ने जाने की इजाजत दी है। यही नहीं मुर्दाघर में जाने से पहले हर शख्स की बुक में एंट्री होती है, लेकिन बुक में कही भी रिया ( Rhea has no entry in the mortuary book ) का नाम लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में साफ पता चलता है कि रिया की मदद पुलिस ने की है।" पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 14 जून की दोपहर 1 बजे सुशांत की मौत (Sushant was Died at 1 o'clock ) हो गई थी। उनके शव को रात 11 बजे कूपर अस्पताल ( Cooper Hospital ) लाया गया था। पोस्टमार्टम के बाद मौत को अप्राकृतिक बताया गया था। जिसके बाद रिया 15 जून की सुबह मुर्दाघर में पहुंची थीं।