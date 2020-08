Sushant Singh Rajput की फैमिली फ्रेंड का बड़ा खुलासा- उसने कहा था वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, दिशा की मौत के बाद बहुत डरा हुआ था

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मौत मामले में एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप (Serious allegations on Rhea Chakraborty) लगने के बाद और भी कई नई बातें सामने आ रही हैं। अब उनकी एक्स-मैनेजर दिशा सालियान की सुसाइड (Disha Salian suicide) से एक बार इस केस में जोड़ा जा रहा है। सुशांत की फैमिली फ्रेंड स्मीता पारिख (Sushant family friend Smita Parikh) द्वारा इस बात का दावा किया गया है कि दिशा की मौत के बाद दिवंगत एक्टर काफी डरे हुए थे। स्मीता ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि सुशांत अपनी बहन मीतू से ये कहा करते थे वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे (Sushant said they would spare me)। उन्होंने ये भी बताया कि उसके एक दिन बाद ही गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उनका घर छोड़कर चली (Rhea Chakraborty left Sushant house) गई थी।

सुशांत की फ्रेंड ने रिपब्लिक टीवी की डिबेट में ये दावा किया है रिया ने एक्टर का घर जब छोड़ा तो वो दो बड़े बैग लेकर गई थी जिसमें कई कीमती चीजे थीं। उनकी बहन मीतू सुशांत के साथ उसी दिन घर पर रहने आई थी और दिशा की मौत से पहले तक चीजें (Sushant was fine before Disha Salian death) ठीक थीं। 9 जून को हुआ उसके बाद सुशांत काफी परेशान रहने लगे थे, वो बहुत डरे हुए थे (Sushant was afraid after Disha death) और लगातार ये कहते रहते थे कि दी वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे खत्म कर देंगे। मुझे नहीं पता वो किसके बारे में बात कर रहा था। वो परेशान था लेकिन उदास नहीं था।

स्मीता ने आगे कहा कि दिशा की मौत से पहले वो मेडिटेशन (Sushant meditation) कर रहा था। उसने मीतू दी के साथ योगा के चार सेशन्स खत्म किए थे। नवंबर में ही सुशांत ने कहा था कि वो इंडस्ट्री छोड़ना चाहता है और फार्मिंग करना चाहता (Sushant wanted to do farming) है। मौत के तीन दिन पहले भी उसने यही बात कही थी। सुशांत ने 11 जून को अपने जीजा को फोन करके कहा था कि उसे डर लग रहा है, वो इंडस्ट्री छोड़ना चाहता है। स्मीता ने साफतौर पर कहा कि सुशांत ना ही डिप्रेस्ड था ना ही बाइपोलर डिस-ऑर्डर का शिकार था।