Sushant Singh के देहांत के बाद पहली बार कैमरे पर आए पिता KK Singh, बोलें- 'पुलिस को पहले ही बताया था बेटे की जान को है खतरा'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) के देहांत को डेढ़ महीने से ज्यादा होने जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। वहीं परिवार द्वारा रिया चक्रवर्ती ( FIR against Rhea Chakraborty ) पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद केस में एक ओर नया मोड़ आ गया है। सुशांत के पिता केके सिंह ( Sushant Father KK Singh ),ने रिया चक्रवर्ती संग छह और लोगों को पर केस दर्ज किया है। जिसमें अभिनेत्री का परिवार भी शामिल है। मामला दर्ज होते ही बिहार पुलिस के चार अधिकारी तुरंत मुंबई ( Bihar Police reached Mumbai ) के लिए रवाना हुई और जांच में जुट गई। वहीं अब केके सिंह ( KK Singh Video ) का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पहली बार है जब सुशांत के पिता कैमरे के सामने आए हैं।

#WATCH: #SushantSinghRajput's father in a self-made video says, "On Feb 25, I informed Bandra Police that he's in danger. He died on June 14 & I asked them to act against people named in my Feb 25 complaint. No action taken even 40 days after his death. So I filed FIR in Patna." pic.twitter.com/tnn9XN1XlB — ANI (@ANI) August 3, 2020

वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ( Sushant Singh Rajput Father ) कहते हुए सुनाई देते हैं कि उन्होंने पहले ही पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी थी कि उनके बेटे की जान खतरे में है। सुशींत के पिता का कहना है कि- उन्होंने 25 फरवरी को ही बांद्रा पुलिस को सूचना दे थी कि उनके बेटे ( Had already informed the police ) की जान खतरे में है। 14 जून को सुशांत का देहांत ( Sushant died on 14 June ) हो गया। तब उन्होंने पुलिस से पूछा कि जब उन्होंने 25 फरवरी को जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, लेकिन बांद्रा पुलिस ( Bandra Police did not take any action ) ने कोई कार्रवाही नहीं की। जिसके बाद उन्हें पटना में एफआईआर दर्ज ( FIR was lodged in Patna )करवानी पड़ी।

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में हाल में बिहार के आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी( Bihar IPS Officer Vinay Tiwari ) भी मुंबई पहुंचे थे। लेकिन बीएमसी ने उन्हें जबरन 14 दिनों के लिए क्वांरटीन ( BMC Qurantine Him for 14 days ) में रहने के लिए कह दिया। जिसके बाद से महाराष्ट्र सरकार ( Family and bollywood celebs upset with maharasthra government ) के ऐसे बर्ताव से परिवार और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut Tweet ) ने कई सवाल उठाए हैं। अधिकारी को क्वांरटीन करने के मामले पर कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि "यह क्या है? गुड़ाराज?। वह प्रधानमंत्री जी को बताना चाहती हैं कि अगर सुशांत की हत्या करने के वाले अपराधी पकड़े नहीं गए तो मुंबई में कोई आउटसाइडर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। अपराधी और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, कृपया कर इसमें दखल दें और इस केस को अपने हाथ में लें"

