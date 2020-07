Sushant case में अब खास दोस्त Sandeep Ssingh ने किए कई खुलासे- मेरा बयान नहीं दर्ज किया जा रहा.. मुंबई पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से ही मुंबई पुलिस द्वारा उनके केस की जांच-पड़ताल (Mumbai Police investigation) की जा रही है। सुशांत की मौत के कुछ देर बाद ही पुलिस ने इसे सुसाइड बताया था। हालांकि तभी से इसपर सवाल उठने शुरू हो गए थे कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुंबई पुलिस अब तक 40 लोगों से पूछताछ भी कर चुकी (Mumbai Police interrogate 40 people) है लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। वहीं मंगलवार को सुशांत के पिता केके सिंह की एफआईआर के बाद (FIR against Rhea Chakraborty by KK Singh) केस पूरी तरह से पलट गया। रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ संगीन आरोपों के साथ केके सिंह ने दर्ज (serious allegations on Rhea Chakraborty and her family) करवाई है। अब इसपर सुशांत के करीबी दोस्त रहे संदीप सिंह (Sandeep Ssingh) एक बार सामने आ गए हैं। उन्होंने इस बार कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं।

गौरतलब हो कि संदीप सिंह पहले ये बोलते रहे थे कि उसके साथ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी गलत नहीं हुआ था। लेकिन अब रिया के खिलाफ एफआईआर होने के बाद संदीप खुलकर सामने आए हैं। संदीप ने रिपब्लिक टीवी से बातचीत में बताया कि उनका बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया (Sandeep Ssingh statement was not recorded yet) है जबकि वो और सुशांत के बेस्टफ्रेंड क्राइन सीन पर पहुंचने वाले सबसे पहले करीबी थे। संदीप ने बताया कि सुशांत एक ऐसा लड़का था जो सुसाइड कर ही नहीं सकता (Sandeep says Sushant cant commit suicide) था। हालांकि वो उनसे कुछ वक्त से संपर्क में नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा कि सुशांत को वो पिछले 10 सालों से जानते थे। संदीप ने कहा कि अगर पुलिस उनका बयान दर्ज करती तो वो यही कहते कि उन्हें सुसाइड पर यकीन नहीं है इससे केस दूसरे एंगल की तरफ मुड़ जाता जबकि मुंबई पुलिस पहले दिन से ही इसे आत्महत्या बताने (Mumbai Police trying to tell Sushant case suicide from day one) में लगी है।

जब संदीप सिंह से रिया चक्रवर्ती को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि इस बारे में वो कुछ ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि वो उसे करीब से नहीं जानते थे। हालांकि उन्होंने सुशांत की एक्स-गर्लफ्रेंड अंकिता (Sushant ex-girlfriend Ankita Lokhande) को लेकर कहा कि वो इस बारे में काफी कुछ बता सकती हैं। वहीं संदीप ने सुशांत के फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की भी बात बताई। गौरतलब हो कि सुशांत के पिता ने अपनी कम्पलेन में इस बात को मेंशन किया था कि उनका बेटा फिल्मी दुनिया छोड़कर (Sushant wanted to leave film industry) केरल में खेती करने का प्लान कर रहे थे।

बता दें कि कंगना रनौत भी मुंबई पुलिस से अपना बयान दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट कर चुकी हैं। लेकिन अभी तक उन्हें इसके लिए बुलाया नहीं गया है। जिसको लेकर कंगना की टीम की तरफ एक व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया था जिसमें पुलिस से बातचीत दिखाई दे रही थी।

मुंबई पुलिस पर उनके रवैये के कारण तमाम बड़े दिग्गज सवाल उठा (Sandeep Ssingh Questioned on Mumbai police)रहे हैं। सुशांत के पिता ने भी कहा था कि अब उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा क्राइन सीन पर संदीप सिंह और महेश शेट्टी क्या कर रहे थे इसपर भी सवाल उठ रहे हैं।