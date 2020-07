Sushant Case में Karan Johar के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत, नहीं होगी पूछताछ! रिया चक्रवर्ती से पैसे खर्च को लेकर होगा सवाल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को एक महीना से ज्यादा का समय बीत चुका है। मुंबई पुलिस उनके केस में छानबीन और पूछताछ में लगी (Sushant Suicide case police interrogation) हुई है। अब तक 34 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड (35 people record statement in Sushant case) किए जा चुके हैं। लेकिन पुलिस को कोई भी आपसी रंजिश या दूसरा एंगल नजर नहीं आया है। अब ऐसी खबरें हैं कि मुंबई पुलिस सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से उनके पैसे खर्च को लेकर एक बार फिर पूछताछ (Rhea chakraborty monetary spending) करेगी। वहीं जहां सलमान खान (Salman Khan) से पूछताछ को लेकर पुलिस ने साफ इंकार किया था। अब इसी कड़ी में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर (Karan Johar) को भी इस मामले से बाहर कर दिया गया है।

सुशांत सुसाइड केस में करण जौहर को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आती रही हैं। करण जौहर और सलमान खान समेत कई सेलेब्स पर सुशांत को बायकॉट (Sushant fans boycott Karan Johar Salman Khan) करने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक, उनके खिलाफ 35 गवाहों में से किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया है। यहां तक कि सुशांत के मैनेजर या घरवालों ने भी अपने बयान में करण जौहर पर कोई आरोप नहीं लगाए (No Statement record against Karan Johar) हैं। यही वजह है कि पुलिस ने करण जौहर को पूछताछ से बाहर रखा (Karan Johar unlikely to be questioned in Sushant case) है। उनसे पूछताछ किए जान की संभावनाएं ना के बराबर हैं।

वहीं रिया चक्रवर्ती से पुलिस पहले ही दो बार पूछताछ कर (Police interrogate Rhea Chakraborty) चुकी है। अब एक बार फिर उनसे सुशांत के पैसे खर्च करने को लेकर सवाल किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये बात पहले ही पुलिस के सामने आ चुकी है कि रिया ने सुशांत के पैसों का इस्तेमाल किया (Rhea Chakraborty spend Sushant Singh money) है लेकिन उन्होंने कितने रुपए खर्च किए हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया (police investigating how much money of Sushant spend है। जिसके लिए रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस जल्द ही सुशांत के डॉक्टर और उनकी बहन मीतू से भी पूछताछ करेगी। खबर ये भी थी कि पुलिस सुशांत केस में लगभग अपने आखिरी नतीजे पर पहुंच चुकी (Police investigation result in Sushant suicide case) है। पुलिस ने सभी एंगल को जांच करने के बाद इसे सुसाइड ही माना है। विसरा रिपोर्ट (Visera report of Sushant case) सामने आने के बाद पुलिस इस केस की फाइनल रिपोर्ट तैयार कर सकती है।

बता दें कि सुशांत के अचानक निधन (Sushant Singh Rajput tragic demise) से उनके फैंस लगातार बॉलीवुड के उस खेमे का बहिष्कार (Sushant fans boycott starkids) कर रहे हैं जिनपर नेपोटिज्म (Nepotism) को बढ़ावा देने और टैलेटेंड आउटसाइडर्स से मौके छीनने के आरोप लगते रहे हैं।