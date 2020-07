Sushant सुसाइड केस में Sanjana Sanghi ने किया बड़ा खुलासा, बताया एक्टर के डिप्रेशन का कारण, षड्यंत्र की कही बात

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस लगातार उनके जानने वालों से घंटो पूछताछ कर रही है। सुशांत की मौत के बाद तरह-तरह के सवाल उठने पर पुलिस गहराई से हर एंगल से जांच करने में जुटी (Sushant case police investigation) हुई है। हाल ही में सुशांत के साथ फिल्म दिल बेचारा (Dil Bechara) में काम करने वाली एक्ट्रेस संजना सांघी (Sanjana Sanghi) से पुलिस ने लगभग नौ घंटे तक पूछताछ की और हर पहलू जानने की कोशिश (Mumbai police interrogates Sanjana Sanghi) की। जिसपर संजना ने सुशांत के डिप्रेशन के लेकर बड़ा खुलासा किया (Sanjana on Sushant depression) है। उन्होंने सुशांत पर लगे मीटू के आरोप में बारे में भी खुलकर बात की। संजना की बातों से ये कहा जा सकता है कि सुशांत के खिलाफ बड़ी साजिश को करार देने की कोशिश हो रही थी।

संजना सांघी ने पुलिस पूछताछ (Sushant police investigation with Sanjana) में साल 2018 में अपने ऑडिशन से बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दिल बेचारा के लिए मुकेश छाबड़ा (Mukesh Chhabra) को ऑडिशन देने के बाद मुझे इस फिल्म में सेलेक्शन के बारे में बताया गया। उस दौरान मुझे नहीं पता था कि मेरे अपोजिट कौन होने वाला है। बाद में मुझे बताया गया कि फिल्म में लीड हीरो सुशांत सिंह राजपूत होने वाले हैं। मैं उनसे पहली बार फिल्म के सेट पर (Sanjana met Sushant on Dil Bechara set) मिली थी। वो बहुत ही नॉर्मल थे।

वहीं संजना ने मीटू के सवाल पर कहा कि सुशांत पर ये आरोप (Sanjana on Sushant MeToo allegations) किसने लगाया मुझे नहीं पता लेकिन मैंने उनपर कभी इसका आरोप नहीं लगाया। जिस दौरान सुशांत पर मीटू का आरोप लगा उस वक्त मैं यूएस टूर पर थी। मुझे पता ही नहीं था कि यहां सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और अखबारों में इस तरह की खबरें छप रही हैं। सुशांत पर ये मीटू को लेकर अफवाह फैलाई गई (Sanjana says fake MeToo accusations on Sushant) थी कि उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ है। जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने यूएस से वापस आने के बाद सोशल मीडिया के जरिए ये क्लीयर भी किया था कि ये झूठ है।

मीटू के आरोप लगने के बाद ही सुशांत डिप्रेशन (Sushant depression due to MeToo allegations) में रहने लगे थे। यहां तक कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सफाई के तौर पर मेरे और अपने चैट्स भी शेयर किए (Sanjana Sushant chats) थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें मीटू के सहारे बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा (Sushant told about Big conspiracy against him) रहा है। इस मामले से सुशांत को निकलने में काफी वक्त लगा। मैं और मुकेश छाबड़ा उनके साथ ही रहते थे। हालांकि शूटिंग के दौरान वो बहुत ही पॉजिटिव रहा करते थे। वो अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा डिसकस नहीं करते थे। कभी-कभी अपने पटना वाले घर के कुछ मजेदार किस्से बताया करते थे।