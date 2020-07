Sushant Case की तफ्तीश का नतीजा आया सामने, पुलिस ने बताया किस कारण हुई एक्टर की मौत

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Singh Rajput death) को लेकर मुंबई पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। सुशांत के कमरे में संदेह की स्थिति में बने फांसी के फंदे, बेड से पंखे की ऊंचाई और भी कई चीजों की जांच पुलिस ने पूरी तरह से कर (Police investigation complete in Sushant case) ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है। अब कुल मिलाकर पुलिस बस विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर (Visera report of Sushant) रही है। इसके अलावा सुशांत केस में पुलिस ने पूरी तफ्तीश के बाद एक नतीजा निकाला (Police investigation result in Sushant case) है जिसपर उनके फैंस और करीबी लोगों को ऐतराज हो सकता है।

मुंबई पुलिस ने पूरी छानबीन के बाद सुशांत की मौत को सुसाइड ही (Sushant Singh Rajput suicide) बताया है। जितने भी लोगों ने पुलिस ने पूछताछ की है। सुशांत के कमरे से जो सबूत मिले हैं। हर एक चीज पर गंभीरता से ध्यान देने के बाद पुलिस ने इसे एक सुसाइड केस माना (Police declared Sushant case a suicidal) है। विसरा रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस फाइनल रिपोर्ट तैयार करके अपना निर्णय सुना देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विसरा रिपोर्ट एक दो हफ्ते में आ जाएगी।

मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने जिस कमरे में आत्महत्या की वो अंदर से बंद (Sushant room was locked inside) था। जिसको सुशांत के घर के कुक और उनकी बहन ने खुद माना है। जब सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला था तब उनकी बहन वहां पहुंची (Sushant sister Mitu was in suicide scene) थी। पुलिस के मुताबिक, सुशांत की बहन के सामने दरवाजा अंदर से बंद था जिसके खुलवाने के लिए डुप्लीकेट चाबी (Sushant room duplicate key) बनाने वाले को बुलाया गया। ये सब वाक्या उनकी बहन के सामने हुआ था। दरवाजा खोले जाने के बाद सुशांत को पंखे से लटका पाया गया था। वहीं दरवाजे और ताले की जांच भी की गई है जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई। जिससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि सुशांत कमरे में अकेले थे (Police found Sushant was alone in room) और उन्होंने रूम को अंदर से लॉक किया था।

सुशांत के पंखे से लटकने पर उनकी हाइट को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। पुलिस के मुताबिक, सुशांत की हाइट 5 फीट 10 इंच थी जबकि बेड और पंखे के बीच 5 फीट 11 इंच का फासला है। लेकिन रूम खोले जाने के बाद पाया गया था कि सुशांत की बॉडी बेड के किनारे पर लटक रही (Sushant body was hanging in the room) थी। जहां से 8 फीट 1 इंच की दूरी थी। इस बात के गवाह सुशांत की बहन, उनका दोस्त, ताला खोलने वाला और एक्टर के घर में काम करने वाले कुक बने।

वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पंखे और बेड के बीच में कम दूरी होने के कारण सुशांत उसमें आसानी ने फंदा बना (Sushant height and fan) सकते थे। पुलिस के मुताबिक, जब सुशांत ने फंदे को गले में डाला उसके बाद वो बेड की तरफ हवा में पैर करके लटक गए और दम घुट गया। मौका-ए-वारदात में पुलिस ने पाया था कि फैन बेड के बीच में नहीं लगा हुआ था इसीलिए ऐसा हो पाया। वहीं सुशांत के कपड़ों में भी किसी प्रकार का कुछ निशाना नहीं पाया (Sushant clothes were clear) गया। पुलिस ने इस मामले में सुशांत की बहन का बयान बेहद अहम माना है क्योंकि दरवाजा खुलवाने के दौरान कुक और दोस्तों के साथ वो भी मौजूद थीं। उनके सामने ही पूरा वाक्या हुआ (Sushant sister Mitu seen his hanging body) था। पुलिस ने सभी छह लोगों से जो पूछताछ की है उनके बयानों में भी कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है। इन सभी बातों को देखते हुए पुलिस ने सुशांत केस को सुसाइड ही बताया है।

बता दें कि इससे पहले सुशांत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Sushant final postmortem report) में भी इसे सुसाइड करार दिया गया था। डॉक्टरों ने बताया था कि सुशांत के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं (No marks on Sushant body) थे। उनके नाखून साफ थे। इस रिपोर्ट ने किसी भी साजिश होने से साफ इंकार किया था। वहीं पुलिस लगभग 34 लोगों से पूछताछ भी कर (Police interrogate 34 in Sushant case) चुकी है। जिसमें उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। हर एंगल से पुलिस को ये केस सुसाइड ही नजर आया है। अब बस विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है जिसके बाद सुशांत केस की फाइनल रिपोर्ट (Sushant final report after visera report) पेश हो सकती है।