Sushant की मौत के बाद Karan Johar और सलमान खान सहित आठ लोगों पर हुई FIR दर्ज, एक्टर को किया था बैन

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Singh Rajput Death) के बाद कई एक्टर्स ने फिल्म इंडस्ट्री का काला सच उजागर किया है। वहीं, एक्टर के निधन के बाद लोगों में काफी गुस्सा भरा हुआ है। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि निर्माता-निर्देशक करण जौहर (Karan Johar), संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali), एकता कपूर (Ekta Kapoor) और अभिनेता सलमान (Salman Khan) खान सहित आठ लोगों पर केस दर्ज हो चुका है।

दरअसल, बॉलीवुड के कुछ लोगों ने सुशांत की आत्महत्या के फैसले के लिए उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, जो उनका शोषण कर रहे थे। सुशांत ने रविवार को मुंबई (Mumbai) स्थित अपने घर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जिसके बाद अब करण जौहर, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर और सलमान खान (FIR Against Salman Khan) सहित आठ लोगों के खिलाफ बिहार (Bihar) में मामला दर्ज हुआ है। वकील सुधीर ओझा ने इन सभी कलाकारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 109, 504 और 506 के तहत मुजफ्फरपुर कोर्ट में मामला दर्ज किया है।

आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण दम घुटना बताया गया है। लेकिन लोगों का आरोप है कि उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया। इस मामले में केआरके द्वारा किया गया एक ट्वीट (KRK Tweet) भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने लिखा था, "हमारे सूत्रों के मुताबिक, धर्मा, साजिद नाडियाडवाला, यशराज फिल्म्स, टी-सीरीज, सलमान खान, दिनेश विजान, बालाजी ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया है। तो अब वह केवल वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स में काम कर सकते हैं।"

According to our sources #Dharma #SajidNadiadwala #YRF #TSeries #SalmanKhan #DineshVijan #Balaji have banned #sushantsinghRajput ! So now he can do web series or TV serials only. Superb!!

वहीं, डायरेक्टर शेखर कपूर भी दबी आवाज में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कटघरे में खड़ा कर चुका हैं। उन्होंने ट्वीट (Shekhar Kapur Tweet) करते हुए कहा था कि "मुझे पता था जिस दर्द से आप गुजर रहे थे। मैं उन लोगों की कहानी जानता था जिनकी वजह से आप परेशान थे। जिनकी वजह से आप मेरे कंधे पर रोते... काश कि मैं आखिरी 6 महीने आपके साथ होता, काश कि तुम मुझ तक पहुंचते जो तुम्हारे साथ हुआ वो उनका कर्म था तुम्हारा नहीं।" इसके अलावा एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी बॉलीवुड के कुछ लोगों पर नेपोटिज्म के आरोप लगाए हैं।

I knew the pain you were going through. I knew the story of the people that let you down so bad that you would weep on my shoulder. I wish Iwas around the last 6 months. I wish you had reached out to me. What happened to you was their Karma. Not yours. #SushantSinghRajput