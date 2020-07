Dil Bechara के डायलॉग

नई दिल्ली। बीते दिन यानी कि शुक्रवार शाम 7:30 बजे बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत स‍िंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की आखिरी फ‍िल्‍म 'द‍िल बेचारा' ( Dil Bechra ) र‍िलीज की गई। काफी समय से सुशांत के चाहने वाले उनकी आखिरी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में 'डिज्नी हॉटस्टार' ( Film Released On Disney plus Hotstar ) पर फिल्म के रिलीज़ होते ही फैंस ने भी बिना देरी किए फिल्म को देखने बैठ गए। फिल्म का निर्देशन मुकेश छाबड़ा ( Mukesh Chabbra Director Debut ) ने किया है। इस फिल्म से वह बतौर निर्देशक बॉलीवुड में डेब्यू में करने जा रहे हैं। खास बात यह भी है कि इसी फिल्म से एक्ट्रेस संजना सांघी ( Sanjana Sanghi Debut ) भी अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं।

फिल्म 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara Script ) की कहानी के बारें में बात करें तो यह 2014 में आई हॉलीवुड फिल्म 'द फॉल्ट इन आर स्टार्स' ( The Fault In Our Stars ) का रीमेका है। जो कि जॉन ग्रीन ( John Green Book ) की किताब पर आधारित है। यह किताब साल 2012 में आई थी। जिसका नाम रखा था 'फॉल्ट इन आर स्टार्स'। जिसका अब हिंदी रीमेक ( The Fault in out stars hindi remake Dil Bechara ) में बनाया गया है।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) के सदमे से आज भी लोग उभर नहीं पाए हैं। ऐसे में जब उनकी जिंदगी की अंतिम फिल्म सबके सामने आई तो फिल्म के कई डॉयलाग ( Sushant Last Film Dialogue viral ) ने लोगों के दिलों को छू लिया। आलम यह है फिल्म के रिलीज़ को अभी कुछ ही घंटे हुए हैं लेकिन सोशल मीडिया पर सुशांत द्वारा बोले गए डायलॉग तेजी से वायरल होने लगे हैं। अलग-अलग अंदाज में उनके चाहने वाले उनके डायलॉग ( Sushant's Fans Share His Dialogue ) को शेयर कर उन्हें याद कर रहे हैं। फिल्म के ऐसे छह डायलॉग हैं जिन्हें सुनकर दर्शकों के चेहरे पर हंसी तो होगी तो लेकिन आंखें नम होगीं। जिसमें सुशांत के ना होने का गम सबको सताएगा।

फिल्म के यह छह डायलॉग जिन्होंने सबको अपना दीवाना बना डाला

1. जन्म कब लेना है और कब मरना है ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन कैसे जीना है ये हम डिसाइड करते हैं।

2. जब कोई मर जाता है उसके साथ जीने की उम्मीद भी मर जाती है, पर मौत नहीं आती।

3.मैं बहुत बड़े-बड़े सपने देखता हूं पर उन्हें पूरा करने का मन नहीं करता।

4. प्यार नींद की तरह होता है धीरे-धीरे आता है और फिर आप उसमें खो जाते हैं।

5. हीरो बनने के लिए पॉपुलर नहीं होना पड़ता, वो रियल लाइफ में भी होते हैं।

6. मैं एक फाइटर हूं और मैं बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा।

बता दें 14 जून को 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के बांद्रा ( Mumabi, Bandra Sushant's house ) में स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या ( Sushant Commit Suicide ) कर ली थी। सुसाइड की वजह पहले डिप्रेशन ( Sushant was in depression ) बताई जा रही थी। जिसमें कहा गया था कि अभिनेता काफी लंबे समय से डिप्रेशन में थे। जिसका वह पिछले छह महीनों से इलाज करा रहे थे। लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ), फिल्ममेकर शेखर कपूर ( Shekhar Kapur) के बयानों ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में अपने बयानों से नया मोड़ ला दिया। जिसके बाद नेपोटिज्म और मूवी माफिया ( Nepotism and Movie Mafia ) जैसी बातें सामने आने लगी। सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से सीबीआई जांच ( People want CBI Inquiry for Sushant ) की मांग उठने लगी है। इस पूरे मामले में अब तक 40 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है।