Sushant Singh Rajput की बड़ी बहन Shweta Singh Kirti ने किया खुलासा: आखिर क्यों परिवार ने नहीं की CBI जांच की मांग?

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के केस में मुंबई पुलिस लगातार उनसे जुड़े हुए लोगों से पूछताछ (Mumbai Police investigation) कर रही है। अब तक पुलिस 39 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि कोई भी पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं लगे हैं जिसके आधार पर कहा जा सके कि सुशांत की मौत में किसी साजिश का एंगल है। इसी सब को देखते हुए सुशांत के फैंस सोशल मीडिया के जरिए लगातार सीबीआई जांच की मांग (CBI Probe in Sushant case) कर रहे हैं। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि कई नेता-सेलेब्स भी सीबीआई जांच के पक्ष में हैं। लेकिन सब इस बात से हैरान हैं कि आखिर सुशांत का परिवार क्यों अभी तक चुप (Sushant family is silent on CBI inquiry) है। वो क्यों सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे। अब इस बात का खुलासा सुशांत की बड़ी बहन श्वेता सिंह कीर्ति (Shweta Singh Kirti) ने कर दिया है।

सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन ने उस सवाल का जवाब दे दिया है जो हजारो-लाखों लोगों के मन में था। श्वेता सिंह ने सुशांत के फैन के सवाल का जवाब देते हुए इस असमंजस से पर्दा (Shweta Singh Kirti answer to Sushant fan) उठाया है। सुशांत के फैन ने श्वेता को सच्चाई के लिए लड़ने की बात कहते हुए उनसे आग्रह भी किया कि वो सीबीआई जांच की मांग के लिए आगे आएं। सिर्फ फैंस इसकी मांग कर रहे हैं इसलिए सरकार ने अभी तक इसे सुना नहीं है। बहुत सारे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नही की है। साथ ही फैन ने ये सवाल भी किया कि आखिर वो और उनका परिवार सीबीआई की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? श्वेता ने फैन के सवाल का जवाब देते हुए लिखा- हम मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने और उनकी रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे (Sushant family waiting for Mumbai investigation report) थे।

बता दें कि सुशांत 14 जून को बांद्रा के अपने घर में मृत पाए गए (Sushant Singh Rajput death) थे। पुलिस के मुताबिक, सुशांत को फांसी पर लटकता हुआ पाया गया था। उसके बाद से अब तक मुंबई पुलिस इस केस में छानबीन में लगी हुई है। फैंस और कई बड़े दिग्गज लोगों का मानना है कि सुशांत ने सुसाइड नही है।