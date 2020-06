Sushant Singh Rajput से अर्जुन कपूर ने छीन ली थी यह फ़िल्म, पुराना ट्वीट सामने आने पर मचा हंगामा

नई दिल्ली। बॉलीवुड में नेपोटिज्म (Bollywood Nepotism)पर वैसे तो चर्चा होती रहती थी लेकिन पहले ये बातें लोग अनसुना कर देते थे लेकिन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये चर्चा डिबेड में बदल गई है। सुशांत राजपूत जैसे हसमुख और मिलनसार टैलेंटेड एक्टर के इस तरह से शिकार होने पर पूरे देश में गुस्सा है और स्टार किड लोगों के निशाने पर हैं। स्टार किड्स के मुकाबले सुशांत जैसे आउट साइडर कलाकार इंडस्ट्री में पूरी फिल्म को अपने कंधे पर ले कर चलने की हिम्मत रखने वाले साबित होते हैं लेकिन सुशांत जैसे लोगों को ऐसे अवसर से वंचित रखा जाता है। इसी पक्षपात की वजह से कई कलाकार अवसाद में आजाते हैं या कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके परिवार, समाज और देश को भी नागवार गुजरता है।

