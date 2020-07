Sushant Suicide case में आदित्य चोपड़ा ने पुलिस पूछताछ में शेखर कपूर के आरोपों को बताया गलत, भंसाली से भी बयान में फर्क!

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से ही मुंबई पुलिस इस केस को सुलझाने में (Sushant Police Investigation) लगी हुई है। अब तक लगभग 36 से ज्यादा लोग अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। शनिवार को यशराज फिल्म्स (Yash Raj Films) के मालिक आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) ने मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आदित्य चोपड़ा से तीन से चार तक घंटे पूछताछ (Police interrogate Aditya Chopra) की गई थी। अब आदित्य चोपड़ा का बयान सामने (Aditya Chopra statement in Sushant case) आ गया है। सुत्रों के मुताबिक, उन्होंने शेखर कपूर के आरोपों से साफ इंकार कर दिया है।

खबरों की मानें तो आदित्य चोपड़ा ने मुंबई पुलिस से पूछताछ में बताया कि सुशांत को जब संजय लीला भंसाली ने रामलीला ऑफर की थी तब वो यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में (Sushant was not in contract YRF when Bhansali offer films) नहीं थे। जबकि संजय लीला भंसाली ने अपने बयान में कहा था कि उनके द्वारा ऑफर की गई फिल्में सुशांत यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट के चलते नहीं कर पाए (Bhansali told sushant rejected his films due to YRF) थे। जिसके बाद उसमें रणवीर सिंह को लिया गया था। वहीं आदित्य चोपड़ा ने ये भी कहा कि पानी फिल्म ना हो पाने के बाद सुशांत डिप्रेशन का शिकार नहीं हुए थे। जबकि शेखर कपूर ने बताया था कि फिल्म पानी के बंद हो जाने के बाद ही सुशांत थोड़ा परेशान रहने लगे थे।

आदित्य चोपड़ा ने शेखर कपूर के बयान से गलत (Aditya Chopra said Shekhar Kapur statement wrong) बताया है। उन्होंने कहा कि अगर वो फिल्म पानी नहीं बनाना चाहते थे तो फिल्म में पांच- छह करोड़ रुपये का खर्चा क्यों करते। वहीं शेखर कपूर ने भी अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है कि पानी प्रोजेक्ट के लिए पांच से सात करोड़ रुपये भी खर्च हुए लेकिन फिर भी ये आगे नहीं बढ़ पाया। जिसका कारण आदित्य और शेखर के स्क्रिप्ट को लेकर वैचारिक मतभेद था।

बता दें कि शेखर कपूर ने अपने बयान में बताया था कि फिल्म पानी बंद होने के बाद सुशांत अक्सर उनसे बात करते हुए रोया करते थे। और इस फिल्म के लिए उन्होंने कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए थे। सुशांत इस प्रोजेक्ट के लिए खूब मेहनत कर रहे थे। जिसके बंद होने से वो बुरी तरह टूट गए (Sushant depressed after Paani project closed)थे।