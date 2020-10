ड्रग मामले पर अक्षय कुमार की वीडियो देख नाराज़ हुए सुशांत के फैंस, लक्ष्मी बॉम्ब को बैन करने की उठी मांग

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं। कई बड़ी हस्तियों ने भी सुशांत की मौत और इंडस्ट्री पर लग रहे गंभीर आरोपों पर खुल कर बात की। जिसमें किसी ने इन बातों को पूरी तरह से गलत बताया तो किसी ने उन्हें कड़वा सच बताया। इस बीच काफी लंबे समय से चुप अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक वीडियो कुछ समय पहले साझा किया था। जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री पर लगे आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा। जो लोगों के गले बिल्कुल नहीं उतरा। जिसकी वजह से अब अक्षय की फिल्म को भी बायकॉट करने की मांग उठने लगी है।

Please don't ever fall to his false sentimental words. He is just trying to trap you all as his new movie is coming out.#BanLaxmiBomb #IgnoreLaxmiBomb@varunkapurz https://t.co/0u72gifnZq — SSR Fan 🔱 🇮🇳 (@2ndcommonman) October 5, 2020

Lets "Sadak2" Laxmi bomb.The money of this "2 hours of so called entertainment" might be going to Drugees and Mafias. Do our country a favour and Boycott #BoycottBollywood #BanLaxmiBomb — smita sinha (@smita12sinha) October 5, 2020

वीडियो में अक्षय कुमार की बातें सुनकर लोगों का गुस्सा का सातवें आसमान पहुंच गया है। अब ट्विटर पर अक्षय की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को बायकॉट करने की बात कही जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के एक फैन ने अक्की की इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है कि 'कृपया कभी भी इनके झूठे भावुक शब्दों में न पड़ें। वह बस आप सभी को फंसाने की कोशिश कर रहें हैं क्योंकि उनकी नई फिल्म आ रही है।' वहीं एक दूसरा यूजर ने लिखा है-'चलो लक्ष्मी बम को सड़क 2 बनाएं। इस कथित मनोरंजन पर 2 घंटे का पूरा पैसा इन ड्रगी और मूवी माफियाओं के पास जा रहा है। हमारे देश पर एक एहसान करो और बहिष्कार करो।' एक अन्य यूजर ने अक्षय कुमार को टैग करते हुए लिखा है कि 'आपको यह पढ़कर कैसा लगता है। #BanLaxmiBomb'

It's high time to close the shops of so called stars who are not even humans in the first place. #BanLaxmiBomb — Yogeeta (@Yogeeta_India) October 5, 2020

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार ने एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि 'वह भारी दिल के साथ लोगों से बात कर रहे हैं। काफी समय से उनके दिल और दिमाग में कई बातें आ रही थी। तो उन्हें लगा कि उन्हें इस बारें में बात करनी चाहिए। लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह कैस लोगों से बात करें, उनसे क्या कहें, वह किस से यह बात कहे और कितना कहें। उन्होंने आगे अपनी वीडियो में कहा कि बेशक वह स्टार्स कहलाते हैं लेकिन दर्शकों के प्यार की वजह से वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। फिल्मों के माध्यम से देश की परंपरा और वैल्यू को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने की कोशिश की है।

एक आम आदमी जो भी अपनी जिंदगी में महसूस करता है। उन तमाम मुद्दों को लेकर फिल्म बनाई है। फिर उसमें चाहे बेरोजगारी हो, गरीबी हो या फिर भ्रष्टाचार ही क्यों ना हो। इन सभी गंभीर मुद्दों को अपने तरीके से दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की है। ऐसे में अगर आपके अंदर गुस्सा है तो वह भी हमारे सिर आंखो पर है। यही नहीं वीडियो में अक्षय ने सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बारें में भी बता की। जिसमें उन्होंने कहा कि अभिनेता की मौत के बाद से कई गंभीर मुद्दे सामने आए। जिन्हें सुनकर सभी काफी दुखी हुए। जितना की पूरे देशवासी हुए।

