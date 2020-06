स्टारकिड्स को लॉन्च करने पर Swara Bhaskar ने Karan Johar से पूछे तीखे सवाल, जवाब ने मचाया बवाल

नई दिल्ली। बॉलीवुड ( Bollywood ) में इन दिनों कुछ हवाएं बदल सी गई है। हमेशा से चमचमाती हुई फिल्म इंडस्ट्री ( Film Industry ) अचानक से काले बादलों के पीछे छुप गई है। महज 34 साल के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) की मौत ने इंडस्ट्री को कई सवालों के कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। इन दिनों बॉलीवुड में फिल्मों से ज्यादा नेपोटिज्म ( Nepotism ),और ग्रुपिज्म ( Groupism ) जैसे मुद्दे गर्म हैं। नेपोटिज्म का मामला बढ़ते देख निर्देशक करन जौहर ( Karan Johar ) भी निशाने पर आ गए हैं। स्टारकिड्स को लॉन्च कर आउटसाइडर्स ( Outsiders ) को मौका ना देने के आरोप लगातार उन पर लगते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार करन के कई थ्रोबैक वीडियोज ( Karan throwback ) देखने को मिल रहे हैं।

See this video of karan johar pic.twitter.com/8zq8Dk1HJ9 — Civil Girl (@civilgirl18) June 27, 2020

इस बीच उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें अभिनेत्री स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) ने करन से स्टारकिड्स संग उनके कनेक्शन ( Karan starkids connection ) पर तीखे सवाल करती हुईं नज़र आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद अब मामला बढ़ने के बाद एक्ट्रेस अब खुद का बचाव कर रही ( Actress is now defending herself ) हैं। तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो साल 2016 का है जब करन जौहर इनयूथ के एक इवेंट ( In Youth Events ) में पहुंचे थे। इस इवेंट में स्वरा भास्कर ने करन से स्टार चिल्ड्रन को ( Karan Questions on launching Star Children ) लॉन्च करने पर कई सवाल किए थे। जिसका जवाब देते हुए करन खुलकर बोलते हैं कि , ‘मैंने अपनी फिल्म से दो स्टारकिड्स वरुण और आलिया को लॉन्च किया है। उस समय वरुण की मां ने मुझे उन्हें अपना असिस्टेंट बनाने को कहा था।

वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ( Sidharth malhotra ) उस समय मेरे असिस्टेंट करण मल्होत्रा (Assistant Karan Malhotra ) से मिलने आए थे इस तरह दोनों की कास्टिंग हुई। वहीं आलिया भट्ट ( Alia Bhatt ) की बात है तो महेश भट्ट ( Mahesh Bhatt ) से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता थी कि उनकी आलिया नाम की बेटी है’। आगे करन ने कहा,’ हां मैं मानता हूं कि जो सामने होता है उसे चुनना आसान होता है। हम अक्सर दिखने वालों के आगे किसी और का नहीं सोचते, मगर अब समय बदल रहा है’। अब वीडियो वायरल ( Video Viral ) होते देख स्वरा ने अपने ट्विटर अकाउंट ( Swara Twitter Account ) से लिखा,'चलो थोड़ा समय निकालकर ये स्वीकार करें कि करन जौहर ने बिना भड़के इस सवाल को बखूबी लिया और इमानदारी से स्पष्ट जवाब दिया। और साथ ही ये भी स्वीकार करें कि उन्होंने नेपोटिज्म पर किए गए अपने कमेंट को अपने चैट शो से नहीं हटाया, जो वो कर सकते थे।'