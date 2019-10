इस वजह से एक बार फिर ट्रोल हुईं स्वरा भास्कर, यूजर्स बोले- ‘अब तो आप की कीमत का भी अंदाजा लग चुका है’

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर सभी तरह के रोल में कर लेती हैं। लेकिन जब वो बोल्ड कैरेक्टर्स प्ले करती हैं तो बात ही कुछ और होती है। स्वरा ने फिल्म इंडस्ट्री में काफी कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन इसके साथ-साथ उनका नाम अक्सर विवादों में भी घिरा रहा है। अभी हाल ही में आए अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में भी उनसे जुड़ा एक सवाल पूछा गया। जिसको स्वरा ने अपने ट्विटर पर शेयर किया। इस पोस्ट के शेयर करते ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

OMG! I heard that living legend #AmitabhBachchan just read out a question & said my name in the process. Dying a little bit with joy! #Today #AmitabhBachchanSaidMyName #KaunBanegaCrorepati Big thanks 2 the writers of the show & congrats to the participant😻 @SonyTV send me a clip pic.twitter.com/Tzk13zizSX