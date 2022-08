क्यों 'कॉफी विद करण 7' का तापसी पन्नू को नहीं मिला न्योता? बोलीं एक्ट्रेस- 'मेरी सेक्स लाइफ...'

बॉलीवुड निर्माता करण जौहर (Karan Johar) का सबसे फेमस चैट शो ‘कॉफी विद करण’ (Koffee with Karan) के 7वें सीरीज का आगाज हो चुका है। करण जौहर का ये चैट शो 7 जुलाई से स्ट्रीम हो चुका है। शो में अब तक कई सेलेब्स नजर आ चुके हैं। लेटेस्ट एपिसोड में करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) नजर आए थे। हालांकि इस शो का न्योता अब तक तापसी पन्नू Taapsee Pannu) को नहीं मिला है इसके पीछे की वजह खुद एक्ट्रेस ने बताई है।

इन दिनों अदाकारा अपनी फिल्म 'दोबारा' (Dobaaraa) के प्रमोशन में जुटी हुई हैं। प्रमोशन के दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि उन्हें 'कॉफी विद करण ' में नहीं बुलाया गया? इसपर एक्ट्रेस ने ऐसा जवाब दिया कि सब दंग रह गए। तापसी ने 'कॉफी विद करण 7' में नहीं बुलाए जाने पर कहा कि उनकी सेक्स लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है।

taapsee tell the reason why she is not inviting in karan johar show koffee with karan