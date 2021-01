Sushant Singh Rajput के बर्थडे पर फैंस ने अलग अंदाज में किया विश, ट्रेंड हुआ One Day For SSR Birthday!!

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Birthday ) का आज यानी कि 21 जनवरी को 35वां जन्मदिन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीते साल 14 जून 2020 को सुशांत अपने घर पर मृत पाए गए थे। सुशांत की हुई अचानक से के कारण पूरा देश सदमे में डूब गया था। कई महीने बीत गए लेकिन आज भी उनके काई फैंस ऐसे हैं। जो उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। आज अभिनेता का जन्मदिन है। ऐसे में एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस की दीवानगी देखने को मिल रही है। सुशांत के स्पेशल डे पर उनके फैंस पुरानी यादों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं।

सुशांत के जन्मदिन को फैंस बड़े ही अलग अंदाज में सोशल मीडिया पर मना रहे हैं। सुशांत के बर्थडे पर सोशल मीडिया पर 'One Day For SSR Birthday' काफी ट्रेंड कर रहा है। फैंस सुशांत की तस्वीर शेयर उनके लिए एक खास मैसेज लिख उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक यूजर ने दिवंगत अभिनेता सुशांत को बर्थडे विश करते हुए लिखा है कि 'एक सार्थक जिंदगी का मतलब वास्तविक होने, दयालु होने, विनम्र होने और दूसरों की जिंदगी का एहसास करने में है। आपने सार्थक जिंदगी जी थी सुशांत था।' वहीं एक अन्य यूजर ने सुशांत की खूबसूरत सी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत वो नाम जो अनंत काल तक याद रहेगा One Day For SSR Birthday!! इसी के साथ सोशल मीडिया पर हैशटैग काफी ट्रेंड कर रहा है।

A meaningful life is all about being real,being kind,being humble and being able to touch the lives of others in a good vibes. You had a meaningful life Sushant. @itsSSR Congratulations guys 105k tweets have done.. Keep it moving it’s just ONE DAY FOR SSR BIRTHDAY @nilotpalm3 pic.twitter.com/9lkOLvTpCb — PIYALI 🇮🇳🚩 (@PiyaliBh) January 19, 2021

Sushant Singh Rajput❤



The name which will be remembered till eternity!!



ONE DAY FOR SSR BIRTHDAY pic.twitter.com/YRHodKjtMc — Parnika 💫 (@itsParnika) January 19, 2021

Get Ready Warriors!!!!



Just one day now !!!!



ONE DAY FOR SSR BIRTHDAY pic.twitter.com/48tFpsCfbO — Jähañ Prīya 🥀🦋🌻 (@loststar1421) January 19, 2021

आपको बता दें बीते दिन सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) फूल खरीदते हुए नज़र आई थीं। मीडिया को देखने के बाद रिया ने उनसे अपील की वह उनके पीछे ना आए। फूल लेने के बाद रिया गाड़ी में बैठकर चली गईं। आपको बता दें रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता केके सिंह ( KK Singh ) ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। सुशांत के पिता का कहना था कि सुशांत के डिप्रेशन और ड्रग्स लेने के पीछे रिया ही थीं। वहीं ड्रग्स लेते हुए सुशांत और रिया की कई वीडियोज भी सामने आई थीं। आपको बता दें ड्रग मामले में एनसीबीन रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल, दोनों जमानत पर रिहा हैं।