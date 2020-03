अमिताभ बच्चन के कोरोना ट्वीट पर हंगामा!, लोगों ने ठहराया गलत, वायरल हुआ वीडियो किया डिलीट, जानें सच्चाई

कोरोना वायरस महामारी के बीच बॉलीवुड सितारें अपने फैंस और लोगों को सोशल मीडिया के जरिए लगाातर इससे पार पाने के लिए सुझाव और सावधानियां शेयर कर जागरूक कर रहे हैं। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम सबसे ऊपर लिया जा सकता है। वे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के साथ अपने फैंस के साथ कोरोना से जुड़ी जानकारी शेयर कर रहे हैं। इस बीच बिग बी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसके बाद कई ऐसे दावे भी सामने आ रहे हैं कि अमिताभ इस वीडियो में गलत जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो में वे कह रहे हैं कि हमारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और आप सबको इस लड़ाई महत्तवपूर्ण भूमिका निभानी है।

मल में एक महीने तक जिंदा रहता है कोरोना वायरस

वीडियो में उनका कहना है कि क्या आप जानते हैं चीन के विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस का मरीज ठीक होेने के बाद भी उनके मल में वायरस कई हफ्तों तक जिंदा रहता है और उसके मल पर अगर मक्खी बैठी और वो कही दूसरी जगह जाकर बैठती है तो इससे भी कोरोअगअगना फैलता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि कोरोना से लड़ने के लिए ठीक हुए मरीजों को कई हफ्तों तक अपने परिवार से अलग और सेल्फ आइसोलेशन में रहना चाहिए।

इसलिए मचा बवाल

दरअसल, अमिताभ का यह वीडियो वायरल होने के बाद कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इस वीडियो में बिग बी गलत जानकारी दे रहे हैं। दावों में कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सीक्रिशन से होता है। ऐसे में कोराना मानव मल से कैसे फैल सकता है? कुछ इस वीडियो को शेयर कर रहे है तो कुछ जमकर आलोचना कर रहे हैं।

T 3481 - Finally India got its Carona Dashboard

This is the official website for CORONA updates. Updating every 4 hrs..

open it .. see .. scroll down for more details .. place finger on your State and get the numbers info ..https://t.co/uNyPkG2luF pic.twitter.com/akg3Kj5Sbt