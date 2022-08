शादी से पहले ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार की निकलवाई थी मेडिकल हिस्ट्री, एक्टर के बारे में ये जानना चाहती थीं एक्ट्रेस

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) फिल्मी दुनिया की हिट जोड़ियो में से एक है। इन्हें लोग साथ में खूब पसंद करते हैं। इन्हें बॉलीवुड का परफेक्ट कपल भी कहा जाता है। दोनों 17 जनवरी 2001 को शादी के बंधन में बंधे थे। दो दशक के बाद भी कपल एक साथ काफी ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शादी से पहले एक्ट्रेस ने अक्षय कुमार की मेडिकल हिस्ट्री निकलवाई थी।

जी हां ये बात एक दम सच है कि शादी से पहले एक्ट्रेस ने अक्षय कुमार की मेडिकल हिस्ट्री निकलवाई थी। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की मुलाकात फिल्मफेयर के एक फोटोशूट के दौरान हुई थी। ट्विंकल को पहली ही नजर में देखते ही अक्षय कुमार उनपर फिदा हो गए थे।

