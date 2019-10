DDLJ के 24 साल पूरे : जानें फिल्म से जुडी कुछ रोचक बातें, जो शायद ही आपको पता होगी

शाहरुख खान और काजोल की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' ने बॉलीवुड में 24 साल पूरे कर लिए हैं। 19 अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई फिल्म हिंदी सिनेमा की सुपर-डूपर हिट फिल्मों में शामिल हुई। फिल्म की एक्ट्रेस काजोल आज भी डीडीएलजे में पहने चश्मे काम लेती हैं। फिल्म के 24 साल पूरे होने पर काजोल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट शेयर की है। काजोल ने लिखा है 'अभी भी चश्मा साथ है और 24 साल बाद भी पढ़ रही हूं'

Still got the specs & still reading even after 24 years.#24YearsOfDDLJ pic.twitter.com/creOmOwb4R