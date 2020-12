विक्की कौशल ने Katrina Kaif के घर पहुंचकर किया सेलिब्रेशन, तस्वीरें हुईं वायरल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। दोनों अक्सर ही कई इवेंट्स पर साथ स्पॉट किए जाते हैं। विक्की और कटरीना के अफेयर की खबरें बॉलीवुड गलियारों में पिछले काफी लंबे समय से चल रही हैं। हालांकि दोनों ने अभी तक इस पर कोई भी रिएक्शन कभी नहीं दिया। इस साल की होली पार्टी से सामने आई दोनों की तस्वीरों ने खूब लाइमलाइट बंटोरी थी। वहीं अब कटरीना के घर पर विक्की कौशल को जाते हुए देखा गया। क्रिसमस पार्टी पर कटरीना ने वैसे तो कई स्टार्स को बुलाया लेकिन सुर्खियां विक्की कौशल बंटोर रहे हैं।

शुक्रवार को कटरीना ने अपने घर पर पार्टी में कुछ बॉलीवुड फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था। जिस दौरान विक्की कौशल अपने भाई सनी कौशल के साथ पार्टी में पहुंचे। विरल भयानी ने विक्की कौशल की उनके भाई सनी के साथ फोटो शेयर की है। जिसमें लिखा गया है कि वो कटरीना के घर पार्टी में जा रहे थे।

Vicky and Katrina standing next to each other 😏 Christmas ✅ now New Years next #vickat #KatrinaKaif #VickyKaushal pic.twitter.com/GI6g0M5qcL