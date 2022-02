जब दोस्तों के कारण दो बार टाल दी थी Anil Kapoor ने अपनी शादी, जानें क्या थी वजह

बाॅलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर और सुनीता कपूर की लव स्टोरी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं हैं। दोनो का लव स्टोरी एक प्रैंक कॉल की वजह से शुरू हुई थी। चलिए जानते हैं आखिर क्यों दो बार अनिल कपूर ने टाला था अपनी शादी

भारतीय फिल्‍म अभिनेता अनिल कपूर अभिनेता होने के साथ ही फिल्म निर्माता भी हैं। जो कि बाॅलीवुड और हॉलीवुड फिल्‍मों में अपने अभिनय और डॉयलाग बोलने के अंदाज से भी जाने जाते हैं। अपनी शानदार अभिनय से इन्होने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई हैं। उन्होंने अपने करियर के शुरूआती दौर में ही शादी कर ली थी। चलिए जानते हैं अभिनेता के शादी से जुड़ी कुछ महत्व पूण बातें।

