Coronavirus का प्रकोप देखते हुए WHO के डायरेक्टर ने दीपिका-प्रियंका से की बड़ी अपील

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप पूरी दुनिया में हर तरफ देखने को मिल रहा है। लोग डरे हुए हैं, कामकाज पर भी इसका साफ असर पड़ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका खौफ साफ देखने को मिल रहा है। कई फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई है, फिल्म इवेंट्स को भी अभी टाल दिया गया है। विदेशों में भी चल रही शूटिंग को बंद करने की बात कही गई है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने चिंता दिखाते हुए ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ से कोरोना वायरस को लेकर एक अपील की है।

I now nominate:@deepikapadukone@priyankachopra@Schwarzenegger@CTurlington

to take the #SafeHands challenge by sharing their video & calling on at least another 3 people to join us! Together, we can beat #COVID19! — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 13, 2020

कोविड-19 (Covid 19) के कहर को देखते हुए (WHO) के डायरेक्टर जनरल डाक्टर टेड्रोस एधानोम ने एक जागरुकता कैपेंने चलाने को लेकर एक कदम बढ़ाया है। जिसके तहत उन्होंने कई सेलेब्स को टैग किया है, इनमें दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) भी हैं। ट्वीट में लिखा गया है कि कृपया आप लोग 'सेफ हैंड्स चैलेंज' लें और अपना वीडियो शेयर करें। इसी के साथ तीन और लोगों को इस चैलेंज में शामिल होने को कहे। सब मिलकर इस वायरस Covid-19 से निपट सकते हैं।

We're all in this together. Let’s stay informed and do what we can to help stop the spread of #Covid19. Learn more with @GlblCtzn or visit the link in my bio. #coronavirus @WHO #who pic.twitter.com/zDtfy1F6js — PRIYANKA (@priyankachopra) March 14, 2020

बता दें कि इससे पहले WHO द्वारा कोरोना वायरस (Coronavirus) को महामारी घोषित किया जा चुका है। साल 2009 में स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया गया था। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में अब तक दो मौत भी हो चुकी हैं, लोगों को सभी मुमकिन उपाय लेने को कहे जा रहे हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में थिएटर्स को बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है।