डायरेक्टर Mahesh Bhatt के बचाव में सामने आईं राइटर Shagufta Rafique, Kangana के आरोपों को बताया झूठा

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( Sushant Singh Rjaput Death ) के बाद से बॉलीवुड की 'पंगा' ( Panga ) एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) लगातार इंडस्ट्री की बड़ी-बड़ी हस्तियों पर आरोप लगाई जा रही हैं। उन्होंने कई बड़े फिल्ममेकर्स और डायरेक्टर्स पर नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म ( Neptism and favoritism allegation ) जैसे आरोप लगाए हैं। यही वजह है कि इन दिनों कंगना काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। कंगना ने इस बीच हिंदी सिनेमा जगते के मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट ( Mahesh Bhatt ) पर उन्हें चप्पल मारने और उन पर हाथ उठाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन इन सब बातों के बीच अब राइटर शगुफ्ता रफीक ( Writer Shagufta Rafique ) सामने आईं हैं। उन्होंने कंगना द्वारा लगाए सभी आरोपों का खारिज़ किया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरी इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है।

वेबसाइट Bollywoodlife.com में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के अनुनसार इस पूरे मामले की सच्चाई को बताते हुए शगुफ्ता रफीक ( Shagufta Rafique ) का कहना है कि 'फिल्म वो लम्हे के दौरान एक बार महेश भट्ट ( Mahesh Bhatt Voice ) ने अपनी आवाज़ जरूर ऊंची की थी, क्योंकि कंगना ट्रायल पर लेट ( Kangana came late on trial ) आईं थीं। उन्होंने यह भी बताया कि 'पहले ही महेश शूटिंग के कई मुद्दों को लेकर परेशान थे। ऐसे में कंगना ने भी फिल्म को करने से ( Kangana refused to do the film ) मना कर दिया था। कंगना के आरोप पर उन्होंने यह भी कहा कि 'कंगना का यह पूरा हक है कि वह यह तय कर सकेंगे कि वह किस फिल्म में काम करेंगी और किसमें नहीं। जिस वक्त यह चीज़ हुई थी। वह फिल्म की पूरी यूनिट के ( She was on trial ) साथ ट्रायल पर मौजूद थीं। महेश भट्ट कंगना पर चिल्लाए थे, लेकिन यह उनका स्वभाव है।'

महेश भट्ट ( Praising Mahesh Bhatt ) की तारीफ करते हुए शगुफ्ता रफीक ने बताया कि 'वह इंडस्ट्री के ऐसे निर्माता हैं जिन्होंने कई लोगों को हिंदी सिनेमा जगत में काम करने का मौका ( He Has given many people a chance to work ) दिया है। शगुफ्ता ने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि 'पहले वह एक बार ( Shagufta used to sing in the bar ) में काम किया करती थीं। एक दिन महेश भट्ट ने उन्हें एक ( Mahesh Bhatt gave chance to her ) मौका दिया और उसके बाद से उनकी पूरी जिंदगी ही बदल ( Shagufta life changed ) गई है। इन सब बातों के बाद अभी तक कंगना रनौत ( Kangana Ranaut Reaction ) या फिर उनकी टीम की तरफ कोई जवाब नहीं आया है। बता दें शगुफ्ता ने फिल्म 'वो लम्हें' ( Woh Lamhe ) और 'राज द मिस्ट्री कॉन्टिन्यूज' ( Raaz the mystery continues ) लिखी हैं। इन दोनों ही फिल्मों के बाद से वह महेश भट्ट से जुड़ी हुईं हैं।