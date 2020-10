हनी सिंह के न्यू सॉन्ग फर्स्ट किस का पहला पोस्टर रिलीज.....

रेपिंग सुपरस्टार सिंगर यो यो हनी सिंह का न्यू सॉन्ग जल्दी आने वाला है। उन्होंने इस न्यू सॉन्ग का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जो जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने "फर्स्ट किस" नामक न्यू सॉन्ग का पोस्टर शेयर किया है। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, "फर्स्ट लुक आफ # फर्स्ट किस्स"

आपको बता दें कि इस सॉन्ग में हनी सिंह के साथ मशहूर मॉडल इप्सिता भी नजर आएंगी। वैसे इसके पहले हनी का एक सॉन्ग आया था। जिसका नाम था "बिल्लो तू आग" है इस गाने के वीडियो को हनी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। जो काफी पसंद किया गया।

हनी सिंह अपने दमदार अंदाज से लाखों लोगों के बीच रचे बसे हैं। उनका नया पार्टी सॉन्ग "बिल्लो तूू आग ***** भी इसी लिस्ट में शामिल हो गया है। अब उनके नए सॉन्ग का पोस्टर सामने आया है और सभी इस सॉन्ग के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। इस गाने केे पोस्टर को शेयर करने से पहले हनी ने एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो को शेयर कर हनी ने लिखा था, "फर्स्ट पोस्टर ऑफ फर्स्ट किस"

First Look of #FirstKiss feat.@ipsitaaofficial



Keep Loving , Keep Sharing #FirstKissFirstLook #YoYoHoneySingh #YoYo pic.twitter.com/QjPVQEql40