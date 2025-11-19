साहब, रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं! DIG की कार के आगे गिरी नाबालिग पीड़िता, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड; बुलंदशहर में खाकी पर लगा दाग

इसके बाद अमरजीत और मंगल उसे लगातार ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करते रहे। जब वह गर्भवती हो गई, तो अमरजीत के भाई लव की पत्नी आशा ने उसे गर्भपात की गोलियां दीं। 3 जून को आरोपियों ने उसे होटल ले जाकर फर्जी आधार कार्ड पर कमरा बुक किया, जहां अमरजीत, रोहित, आदित्य और सोनू ने बारी-बारी से गैंगरेप किया। इसके बाद उसे बुलंदशहर रेलवे स्टेशन ले जाकर छोड़ दिया गया। जब पीड़िता लौटी, तो आरोपियों ने उसे दोबारा अगवा किया, आंखों पर पट्टी बांधी और एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर फिर सामूहिक दुष्कर्म किया। अंत में उसे मौजपुर के पास फेंककर फरार हो गए।