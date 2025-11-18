48 दिनों तक महिला से रेप, थाने पहुंची तो SI ने होटल ले जाकर किया दुष्कर्म, दूसरे ने 50 हजार वसूले

बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक गैंगरेप की पीड़ित महिला ने पुलिसवालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि जब वह गैंगरेप के आरोपियों की शिकायत करने के लिए थाने गई तो उससे एक पुलिसकर्मी(SI) ने 50 हजार रुपए ली और दूसरे ने उसे एक होटल में बुलाया और दो दिनों तक उससे वहीं पर 5 बार दुष्कर्म किया। फिलहाल, इन दोनों सब-इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया गया है।