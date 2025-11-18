48 दिनों तक महिला से रेप, थाने पहुंची तो SI ने होटल ले जाकर किया दुष्कर्म, दूसरे ने 50 हजार वसूले

Symbolic Image.
बुलंदशहर : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक गैंगरेप की पीड़ित महिला ने पुलिसवालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि जब वह गैंगरेप के आरोपियों की शिकायत करने के लिए थाने गई तो उससे एक पुलिसकर्मी(SI) ने 50 हजार रुपए ली और दूसरे ने उसे एक होटल में बुलाया और दो दिनों तक उससे वहीं पर 5 बार दुष्कर्म किया। फिलहाल, इन दोनों सब-इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया गया है।
महिला ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार के इंटीग्रेटेड ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम (IGRS) पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए।
महिला ने आरोप लगाया कि नवंबर में उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए एक शख्स से हुई। इसके बाद दोनों मिलने-जुलने लगे और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन जब महिला उस युवक से मिलने गई तो शख्स ने उसे बंधक बना लिया और अपने 4 अन्य दोस्तों को भी बुला लिया। सभी ने उसका 48 दिनों तक रेप किया और बंधक बनाए रखा।
महिला ने युवकों पर धर्म परिवर्तन करवाने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है उसे अलीगढ़, बुलंदशहर के कई अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर दरिंदगी की गई। फिर, वह किसी तरह से उनके चंगुल से छूटकर भागी।
एक सब-इंस्पेक्टर ने उसे एक होटल बुलाकर दो दिनों तक बंधक बनाकर बलात्कार किया, जबकि दूसरे ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के नाम पर 50 हजार रुपये वसूल लिए। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति को थाने में हिरासत में रखकर झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी गई। हाल ही में दो बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उस पर हमला किया, लेकिन अभी तक इसकी FIR दर्ज नहीं हुई है।
बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि महिला ने सबसे पहले चार लोगों के खिलाफ गैंगरेप की शिकायत की थी, जिसमें से केवल एक आरोपी (जो इंस्टाग्राम पर संपर्क करने वाला था) के खिलाफ सबूत मिले। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
शेष तीन आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन की जांच की गई, जिसमें वे उस स्थान पर मौजूद नहीं पाए गए, जिसकी शिकायत महिला ने की थी।
एसएसपी ने कहा, 'पुलिसकर्मियों पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं, इसलिए दोनों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। हालांकि महिला ने अब अपना बयान कई बार बदला है और पुलिसकर्मियों के नाम लेकर औपचारिक FIR दर्ज करने से इनकार कर रही है, जिससे जांच में जटिलता आ रही है। फिर भी निलंबन यथावत है और जांच जारी है।'
बुलंदशहर
उत्तर प्रदेश
