दो घण्टे में ही खत्म हो गए खाद के 1228 कट्टे

किसानों के अनुसार यूरिया की आपूर्ति पर्याप्त होने के बावजूद, वितरण प्रक्रिया में देरी और असमानता के कारण उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पाती है। कई दुकानों पर सुबह ही स्टॉक खत्म हो जाता है। जिले में यूरिया खाद की आपूर्ति होने के बावजूद भी किसानों को खाद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर सीजन की शुरुआत में ही यह स्थिति है, तो आगे चलकर किसानों को खाद मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसके अतिरिक्त, कई जगहों पर किसानों को यूरिया के साथ अनुपयोगी लिक्विड खाद या कीटनाशक खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बूंदी जिले में हाल ही में आई बाढ़ और जलभराव से फसलों को नुकसान हुआ है। खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण खेत जलमग्न हुए हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हुई है।