481 रोगी परामर्श पर्ची की होगी जांच, जिले के छह चिकित्सकों को जयपुर बुलाया



जिला अस्पताल में उपभोक्ता भंडार के फार्मासिस्ट रोहित जैन ने बताया कि विभाग द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चार वर्ष में लिखी गई रोगी परामर्श पर्चियों की जांच की गई, जिसमें 481 को संदिग्ध माना गया है। इनमें मुख्य रूप से चिकित्सक पर अतिरिक्त दवाएं लिखने, दवा के नम्बर अंकित नहीं होने एवं ओवर राइटिंग के मामले शामिल है। इन पर्चियों पर उपभोक्ता भंडार से दवा दी गई है। गत दिनों इन पर्चियों की ऑडिट भी की गई थी। इन 481 पर्चियों में सत्तर प्रतिशत चिकित्सक द्वारा घरों एवं तीस प्रतिशत घर पर लिखी गई है।