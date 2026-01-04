481 रोगी परामर्श पर्ची की होगी जांच, जिले के छह चिकित्सकों को जयपुर बुलाया

बूंदी जिला अस्पताल
बूंदी. जिले के छह चिकित्सकों को रोगी परामर्श पर्ची पर ओवर राइटिंग व अतिरिक्त दवाइयां लिखे जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर में तलब किया है। विभाग द्वारा जिले में 2021 से 2025 तक की पर्ची जांच करने पर छह चिकित्सकों की 481 रोगी परामर्श पर्ची ऐसी मिली है, जिन पर रोग विशेषज्ञ द्वारा अन्य तरह की दवाइयां भी लिखी गई है, वहीं कुछ पर्ची पर ओवर राइटिंग भी मिली है। ऐसे में विभाग द्वारा सभी पर्चियों की जांच करवाई जा रही है।
जिला अस्पताल में उपभोक्ता भंडार के फार्मासिस्ट रोहित जैन ने बताया कि विभाग द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चार वर्ष में लिखी गई रोगी परामर्श पर्चियों की जांच की गई, जिसमें 481 को संदिग्ध माना गया है। इनमें मुख्य रूप से चिकित्सक पर अतिरिक्त दवाएं लिखने, दवा के नम्बर अंकित नहीं होने एवं ओवर राइटिंग के मामले शामिल है। इन पर्चियों पर उपभोक्ता भंडार से दवा दी गई है। गत दिनों इन पर्चियों की ऑडिट भी की गई थी। इन 481 पर्चियों में सत्तर प्रतिशत चिकित्सक द्वारा घरों एवं तीस प्रतिशत घर पर लिखी गई है।
यह है आदेश
सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र केशवरायपाटन के डॉ. रियाज मोहम्मद एवं महावीर दीक्षित, सरकारी मेडिकल कॉलेज बूंदी के डॉ. अनिल जांगिड़ और पवन भारद्वाज, सामान्य चिकित्सालय परिसर बूंदी के डॉ. बीएस मीना एवं स्वप्निल गुप्ता को सोमवार को दस्तावेज सत्यापन करने के लिए परियोजना निदेशक राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बुलाया गया है।
पेंशनर्स परेशान
प्रकरण सामने आने के बाद से एक नवम्बर 2025 से जिला अस्पताल में संचालित उपभोक्ता भण्डार नम्बर एक बंद है, ऐसे में पेंशनर्स के अलावा अस्पताल में खत्म होने वाली दवाएं रोगियों को उपभोक्ता भंडार से नहीं मिल पा रही है। मजबूरन रोगियों को दवा बाहर से खरीदनी पड़ रही है।
कई दवाएं हुई अवधि पार
दो माह से उपभोक्ता भंडार बंद होने के कारण कई दवाएं अवधि पार हो गई है। भण्डार के फार्मासिस्ट ने बताया कि जब वापस से दवाएं दिए जाना शुरू किया जाएगा उसके बाद पीएमओ से अवधिपार दवाओं के बारे में मार्गदर्शन लिया जाएगा।
पहले भी बुलाए जाने पर जयपुर गया था, जिसमें रोगी परामर्श पर्ची पर ओवर राइटिंग के बारे में पूछा गया था। अब वापस से बुलाया गया है। केशवरायपाटन में उपभोक्ता भंडार की दुकान काफी समय से बंद है।
डॉ. डॉ. रियाज मोहम्मद, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र केशवरायपाटन
फार्मेसियों द्वारा प्रस्तुत क्लेम में गंभीर अनियमितता सामने आई है। जिले के छह चिकित्सकों को जयपुर परियोजना निदेशक द्वारा बुलाए जाने का आदेश प्राप्त हुआ था, सभी सूचना कर दी गई है।
ओपी सामर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी