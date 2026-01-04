तापमान गिरने के साथ बढ़ा सर्दी का सितम, अलाव बना सहारा

अधिकतम तापमान 20 व न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नए साल पर बारिश के साथ सर्दी अपना अब तेवर दिखाने लग गई। यहां सुबह तेज सर्दी के साथ कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। जो दिन बढऩे के साथ ही बढ़ता गया। कोहरे के कारण सर्दी का असर भी बढ़ा है। जिससे हाथ पैरों में ठिठुरन बनी रही। हालांकि दोपहर बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए और थोड़ी राहत महसूस की गई। आमजन अलाव जलाकर गलन से बचाव करते नजर आए।