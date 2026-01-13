Bundi : नई पंचायत बनी रुकावट, लक्ष्य का पच्चीस फीसदी ही हासिल हो पाया

जयपुर 22वें नम्बर पर काबिज

राजधानी 22 वें पायदान पर है। जयपुर जिले के 90 हजार 700 लक्ष्य के मुकाबले अब तक 25 हजार 219 पंजीकरण हो सका है।। जबकि तीसरे नंबर पर ब्यावर जिले में 8126 बीमा, चौथे नंबर पर बारां 8817, पांचवें नंबर पर दौसा 13,586, कौटपुतली बहरोड छठे नंबर पर 8457, बांसवाड़ा सातवें नंबर पर 14308, सवाईमाधोपुर नवें पायदान पर 8818, नागौर 16 हजार 597 पशुओं के बीमा के साथ दसवें पायदान पर काबिज है। कोटा जिला 34 वें नंबर पर लक्ष्य 21 हजार 500 में से 3 हजार 221 हो सका है। जबकि झुंझंनु, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर अंतिम पांचवें पायदान पर है। यह आकंडे 9 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार है।