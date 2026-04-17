Bundi : आमजन की सुनी परिवेदनाएं, मौके पर किया निस्तारण

चिकित्सकों की कमी का मामला उठा

प्रशासन द्वारा गुरुवार को नैनवां पंचायत समिति में आयोजित जन सुनवाई में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नैनवां उपजिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी, प्रतिनियुक्ति पर लगा रखे नर्सिंग स्टाफ का मामला उठाया। अन्य स्थानों पर कर रखी प्रतिनियुक्तियों को निरस्त करने की मांग की गई। पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रमोद जैन, पूर्व पार्षद ओमप्रकाश गुर्जर, दीपक चोपड़ा ने मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष विधानसभा प्राक्कलन समिति, चिकित्सा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव व जिला कलक्टर के नाम के अलग-अलग ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी को दिए। ज्ञापनों के साथ राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबरों की कतरने भी भेजी है। ज्ञापन में लिखा कि उपजिला अस्पताल में 28 चिकित्सकों के स्वीकृत पद हैं, जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 3 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। इसी तरह नर्सिंग स्टाफ की भी स्थिति ङ्क्षचताजनक है। मेल नर्स, फीमेल नर्स और नर्सिंग ऑफिसर सहित करीब 11 कर्मचारियों को जिले व संभाग स्तर पर प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है।