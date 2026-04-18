Bundi : धर्मांतरण पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया

नैनवां. देश में बढ़ती कथित जिहादी गतिविधियों, अवैध कब्जों एवं अन्य गंभीर मामलों के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंगदल के तत्वावधान में शुक्रवार को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय प्रदर्शन राष्ट्रपति के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन से पूर्व कार्यकर्ता पंचमुखी महादेव मंदिर पर एकत्रित हुए। यहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पर पहुंचे।

बजरंग दल कोटा विभाग सह संयोजक लक्की चोपड़ा ने कहा कि ‘‘देश में जिस प्रकार जिहाकी घटनाएं बढ़ रही हैं, वह अत्यंत निंदनीय है। सरकार को इस पर सख्त कानून बनाना चाहिए। ऐसी विकृत मानसिकता देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है।’’

जिला मंत्री संजय नागर ने कहा कि देश में बढ़ती आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। प्रदर्शन में विहिप जिला संपर्क प्रमुख शेखर व्यास, प्रखंड मंत्री पवन गौतम, सह मंत्री सोनू जांगिड़, प्रखंड संयोजक धनराज सैनी, प्रखंड गौ रक्षा प्रमुख जितेंद्र देवल, प्रखंड सुरक्षा प्रमुख अशोक नागर, दुगारी खंड संयोजक योगेंद्र कोली, नगर अध्यक्ष अंकित मारवाडा, नगर मंत्री मुकेश नागर, सह मंत्री उमेद यादव, नगर संयोजक कुलदीप नागर, सह संयोजक राजेश जोगी, प्राजल जैन, बबलू यादव सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।