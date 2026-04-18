Bundi: कभी थे यह हमारे गौरव, अब जर्जर, संरक्षण की दरकार

शहर में लंकागेट, खोजागेट, चौगान गेट, मीरा गेट, चम्पाबाग गेट, गिनती का दरवाजा, सुरंग दरवाजा, भैरव दरवाजा, पुरानी कोतवाली का दरवाजा है। सभी दरवाजों से लकड़ी के गेट टूट गए व कई क्षतिग्रस्त हो गए। सबसे सुंदर गेट चौगान गेट था, जिस पर चित्रकारी की गई थी अब चित्रकारी भी बदरंग हो गई है। गेट पर 1993 में कलर हुआ था, जिसके बाद अब तक गेट उपेक्षा का शिकार हो गया और लगातार अपनी आभा खो रहा है। पर्यटन प्रेमियों का कहना है दरवाजे बूंदी की शान है और पर्यटकों के लिए बूंदी में प्रवेश का पहला आकर्षण है।