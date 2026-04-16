बड़ी खुशखबरी: राजस्थान से गुजरात तक सीधी रोडवेज बस शुरू, ऐसे मिलेगा 10% डिस्काउंट, जानें रूट और किराया

Rajasthan Roadways Bus Good News: राजस्थान के बूंदी जिले से गुजरात के प्रमुख शहर अहमदाबाद और वडोदरा (बड़ौदा) के लिए नई सीधी बस सेवा शुरू की गई है। इस सेवा से दोनों राज्यों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और यात्रा अधिक आसान व आरामदायक हो जाएगी। साथ ही, यात्रियों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।