Bundi : विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में शिशु रोग यूनिट व ऑपरेशन थियेटर बंद



शुरू नहीं हो पा रही शिशु रोग यूनिट

उपजिला चिकित्सालय में शिशुओं के उपचार के लिए स्वीकृत शिशु रोग यूनिट भी शुरू नहीं हो पाई। जबकि दो वर्ष पहले ही 25 लाख की लागत से अलग से शिशु वार्ड का निर्माण हो रहा है। शिशु रोग विशेषज्ञ व स्त्री रोग विशेषज्ञ नही होने से यूनिट शुरू नही हो पा रही। चिकित्सा विभाग ने कोविड-19 के सेकंड फेज के बजट से 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी। इस राशि से चिकित्सालय से कनेक्ट रखते हुए 68.6 फीट की लंबाई व 18.6 फीट चौड़ाई का वार्ड निर्माण हो रहा है। जिसमे शौचालय, टॉयलेट व स्नानघर की सुविधा भी है। वार्ड में स्टोर व एनएस स्टेशन भी स्थापित है।