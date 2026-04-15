Bundi : खाकी बेड़े में नारी शक्ति का इकबाल बुलंद, हर मोर्चे पर मजबूत

हैड से लेकर एसआई स्तर तक की महिला कर्मी गंभीर अपराधों की जांच कर रही हैं, जिससे ‘आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय’ का पुलिस का नारा और अधिक बुलंद हो रहा है। प्रदेश में कुल करीब 1.10 लाख पुलिसकर्मियों में महिलाओं की भागीदारी अभी 33 प्रतिशत आरक्षण के लक्ष्य से दूर है, लेकिन लगातार भर्तियों में अलग कोटा उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ा रहा है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या 10 से 12 प्रतिशत, यानी करीब 12 से 13 हजार के आसपास पहुंच चुकी है। महिला पुलिसकर्मी महिला एवं बाल अपराध इकाई, कानून-व्यवस्था संधारण और कानूनी प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।