Bundi : भामाशाह ने संवारी सरकारी स्कूल की सूरत

बूंदी. तालेड़ा. सरकारी विद्यालय भवन बजट के अभाव में सुविधाओं से जुझते रहते हैं, लेकिन जिले का एक सीनियर सेकंडरी विद्यालय ऐसा है जहां पर 91 वर्षीय एक भामाशाह द्वारा लाखों रुपए खर्च कर स्कूल का विकास कार्य करवाकर विद्यालय को निजी स्कूल से भी शानदार करके दिखाया। भामाशाह इंद्र सिंह जोधा पूर्व सैनिक 91 वर्षीय है, जो वर्ष 1973 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो गए थे। जोधा कड़ाके की सर्दी में भी सुबह नौ बजे विद्यालय में पहुंचकर शाम पांच बजे तक श्रमिकों के साथ काम करते रहते हैं।