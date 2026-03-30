Bundi : दो दिन पहले जारी हुआ बजट, एक दिन में खर्च करने होंगे साढ़े चार करोड़

इधर, संस्था प्रधान व शिक्षक बजट जारी होते ही उसको स्कूलों में भेजने में जुट गए। हालांकि सर्वर की समस्या ने सभी को परेशानी में डाले रखा। परिषद की ओर से सत्र 2025-26 के लिए जारी इस कंपोजिट स्कूल ग्रांट में राज्य भर के प्रारंभिक शिक्षा के 50 हजार 318 एवं माध्यमिक शिक्षा के 18 हजार 799 स्कूलों के लिए नामांकन अनुसार कुल 118.43 करोड़ रुपए एवं 11302.300 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसमें बूंदी जिले के प्रारंभिक शिक्षा के 953 स्कूलों को 2 करोड़ 45 लाख रुपए एवं माध्यमिक शिक्षा के 303 स्कूलों को 1 करोड़ 98 लाख रुपए जारी किए गए है।