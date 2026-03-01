Bundi : रोटरी मुक्तिधाम को मिला आइएसओ 9001:2015 का दर्जा, प्रदेश में बूंदी दूसरा जिला बना

वैसा ही दर्जा रोटरी मुक्तिधाम को दिलाने की भी मन में ठानी। रोटरी मुक्तिधाम के अध्यक्ष को फोन पर बात की ओर मिलने का समय मांगा। वहां की टीम ने मुक्तिधाम को कैसे आईएसओ का दर्जा मिले उसके हर कार्य से अवगत कराया। वर्ष 2023 में इसकी प्रक्रिया बूंदी रोटरी के पदाधिकारियों ने शुरू की। खुशी यह है कि आखिर कार सभी की मेहनत रंग लाई ओर करीब चार साल पूरे प्रयास के बाद अब बूंदी रोटरी मुक्तिधाम को आईएसओं का दर्जा मिल गया है। इसमें ध्रुव व्यास, घनश्याम जोशी, मोजी नुवाल एवं महेश बहेडिया का सहयोग रहा। यहां मुक्तिधाम में अंत्येष्टि के लिए पर्याप्त लकड़ी की व्यवस्था तथा प्रॉपर टीन शेड लगे हुए है।