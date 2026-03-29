Bundi: फ्री बिजली जलाते रहे RAS अधिकारी, JVVNL ने जारी किया नोटिस, अब इतने रुपए कराने होंगे जमा

जेवीवीएनएल के अधिशासी अभियंता संदीप मालवीय ने 24 मार्च को वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर पर पदस्थापित श्योराम को भेजे नोटिस में लिखा है कि उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बूंदी में पदस्थापन समय सितंबर 2020 से मई 2022 की अवधि के दौरान आपके सरकारी आवास पर स्थित घरेलु विद्युत कनेक्शन की 61 हजार 880 रुपए की राशि बकाया है। बकाया राशि को तुरंत प्रभाव से जमा कराए। कार्रवाई के लिए गंगानगर के जिला कलक्टर को भी एक प्रति भेजी गई है।