गुढ़ा बांध : प्राकृतिक सौंदर्य के साथ आकर्षित करता है सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा

बूंदी. हाड़ौती अंचल की भौगोलिक संरचना में जल संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसी परंपरा को सशक्त रूप देता है गुढ़ा बांध। जो बूंदी जिले का सबसे बड़ा बांध होने के साथ-साथ हिण्डोली क्षेत्र की जीवनरेखा भी है। जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर बसोली रोड पर नारायणपुर से आगे डाटूंदा के समीप गुढ़ा बांध गांव में स्थित यह बांध प्राकृतिक सौंदर्य, संरचना और जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 1958 में पूर्ण हुआ यह बांध मेज नदी पर गुढ़ा और टहला गांव के बीच निर्मित किया गया। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र पहाडिय़ों और जलग्रहण तंत्र से समृद्ध है, जहां वर्षा जल का प्राकृतिक संग्रह इस बांध को निरंतर पोषित करता है। विशेष बात यह है कि गुढ़ा बांध एक अर्धन डैम है, जो मिट्टी से निर्मित होने के कारण अपनी अलग पहचान रखता है और विश्व स्तर पर भी एक विशिष्ट स्थान रखता है। लगभग 3 किलोमीटर लंबी इसकी पाल इसे संरचनात्मक रूप से अत्यंत विशाल बनाती है।