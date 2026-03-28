Bundi : अनदेखी पड़ गई भारी,डेढ़ सौ वर्षों में पहली बार खाली हो गया ग्वाला तालाब

नैनवां. कितनी ही बार अकाल पड़ा, लेकिन नैनवां उपखण्ड के बाछोला ग्राम पंचायत में स्थित रियासतकालीन ग्वाला तालाब कभी नहीं सूखा। तालाब का निर्माण हुआ तब से डेढ़ सौ वर्ष में पहली बार ग्वाला तालाब खाली हो गया। प्रशासन की अनदेखी ने तालाब को सूखा दिया। नैनवां क्षेत्र में 22 अगस्त को एक ही दिन में हुई बीस इंच बरसात में तालाब के ऊपर से निकले ओवर फ्लो पानी से तालाब के टूटने के खतरे को टालने के लिए वेस्टवेयर व पक्की पाळ की मोरी से पानी की निकासी कराने के बाद बचे पानी को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कोई उपाय नहीं करने से गर्मी के मौसम में भी लबालब रहने वाला ग्वाला तालाब खाली हो गया। ग्वाला तालाब की पाळ की मिट्टी का कटाव हुए लगभग छह माह हो गए है, लेकिन अभी तक भी प्रशासन द्वारा तालाब की कोई सुध नहीं ली। आज भी तालाब की पाल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी है।