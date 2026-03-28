Rajasthan: 12 साल की बच्ची ने 5 महीने के प्री-मैच्योर बच्चे को दिया जन्म, चौंक गए पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे परिजन

जिले में 14 अस्पतालों में 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस चल रही थी। 7 दिसंबर 2025 को एंबुलेंस का संचालन कर रही कंपनी का टेंडर खत्म होते ही जिले की 14 एम्बुलेंस बंद कर दी गई। बाद में 13 फरवरी 2026 को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी के आदेश पर वापस सभी 104 एंबुलेंस को खंड मुख्य चिकित्सा व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी को चलाने के निर्देश पर केशवरायपाटन, कापरेन, बड़ाखेड़ा, लाखेरी, बामन गांव, हिंडोली, बरुधन, वराना, दबलाना, अस्पताल की एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गई, लेकिन सुवासा, बांसी, देई, तालेड़ा, नैनवां अस्पताल की एंबुलेंस सेवा 3 माह से बंद है, जिसमें दो एम्बुलेंस मरम्मत के लिए भेज रखी है और तीन एंबुलेंस पूर्व में संचालन कर रही कंपनी ने वापस ले ली, जिसके चलते मरीज काफी परेशान है, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों के द्वारा कई बार राजस्थान संपर्क पोर्टल व प्रशासन को की जा चुकी है।