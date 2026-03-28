Rajasthan News : आज रात एक घंटे के लिए रहेगा ‘ब्लैकआउट’! आप भी ज़रूर बंद करें लाइट्स – ये है बड़ी वजह

राजस्थान अपनी सौर ऊर्जा (Solar Energy) के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में 'अर्थ ऑवर डे' पर प्रदेश की सक्रियता यह दर्शाती है कि राजस्थान न केवल ऊर्जा उत्पादन में बल्कि ऊर्जा की बचत में भी अग्रणी है। जयपुर के आमेर फोर्ट, हवामहल और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों पर भी इस दौरान सांकेतिक तौर पर लाइटें बंद रखने की परंपरा रही है, जिससे दुनिया भर के पर्यटकों को एक मजबूत संदेश जाता है।