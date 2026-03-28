Bundi : स्पार्किंग से उठी चिंगारी से आग लगी, फसल जल कर खाक

इसी प्रकार क्षेत्र के सादेड़ा के पास के खेतों से निकल रही 11 केवी विद्युत लाइन पर शुक्रवार को गिलहरी करंट की चपेट में आ गई। जलती हुई गिलहरी नीचे जौ की फसल पर गिरने से आग लग गई। फसल में लगी आग को ट्रैक्टर चलाकर किसानों ने कड़ी मशक्कत करके काबू पाया है। लगभग एक घंटे तक चली लपेट बुझाने के बाद पास के अन्य किसानों ने भी राहत की सांस ली है। ग्राम पंचायत सादेड़ा के भवन के नजदीक में किसानों के खेतों में जौ की फसल कटाई के कगार पर थी। इसी से होकर गुजर रही 11 केवी लाइन विद्युत पोल पर गिलहरी चढने से करंट की चपेट में आ गई। जलती हुई गिलहरी नीचे गिरने से मौके पर ही खेत में जौ की पकी हुई फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया व आग की लपटे खेतों में उठती आग की लपटों को देखकर अन्य किसानों की भी भीड उमड़ पडी। नैनवां से दमकल आने तक पांच किसानों की लगभग 20 बीघा मेंं जौ फसल जल गई। आग की सूचना पर नायब तहसीलदार हरिभजन मीणा, कानूनगो टीपी मीणा, हल्का पटवारी दीपक शर्मा, सादेड़ा सरपंच कैलाश सैनी, देई थाने से हैड कांस्टेबल कंचन चौधरी, पुलिस जवान सहित ग्रामीण मोके पर पहुंचे।